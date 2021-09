Personeelstekorten in Verenigd Koninkrijk: 'Moeilijkste seizoen ooit'

Ryan Pulleyn, de directeur van Pulleyn transportbedrijf in Reading, denkt dat het de komende maanden alleen maar erger gaat worden. Hij maakt zich nu al zorgen over Kerstmis. "Als de sector het nu al niet kan bolwerken, kunnen we de druk met de feestdagen helemaal niet aan."

Tot overmaat van ramp is tijdens de pandemie een achterstand ontstaan bij het opleidingstraject van chauffeurs, waardoor de aanwas van nieuwe mensen minimaal is. Inmiddels vechten werkgevers in transportindustrie om chauffeurs, met als gevolg dat de lonen stijgen. Sommige supermarktketens bieden chauffeurs nu evenveel als het salaris van een pensioenadviseur of huisadvocaat.

Hogere prijzen

Ook Pulleyn heeft het salaris voor zijn chauffeurs moeten verhogen. Het is onvermijdelijk dat consumenten die extra kosten gaan terugzien in de producten die ze kopen, zegt hij. "Maar met hogere prijzen lossen we het personeelstekort niet op."

De transportsector heeft de Britse regering herhaaldelijk gevraagd om chauffeurs uit de Europese Unie een tijdelijk werkvisum te verstrekken. Pulleyn sluit zich daar bij aan: "Brexit is Brexit", zegt hij. "Maar we kunnen toch wel een realistisch gesprek voeren over hoe we noodzakelijk personeel de grens over krijgen?"

Volgens de regering van premier Boris Johnson moeten bedrijven echter Brits personeel aannemen, in plaats van op buitenlandse arbeidskrachten te leunen. Volgens de Minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng moet het land van het 'korte termijn-denken' af, en meer investeren in het opleiden van de eigen bevolking.