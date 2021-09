Einde aan de 1,5 meter: 'Handen schudden is binnen twee weken terug'

Na anderhalf jaar geldt vanaf morgen de afstandsregel niet meer. De vraag is hoe snel we allemaal weer gewend zijn aan het geven een stevige handdruk of drie zoenen bij een begroeting.

Volgens psycholoog Marielle Stel van de Universiteit Twente (UT) hangt het van de persoon af of het oude normaal snel terug is. "Jongeren hebben die afstandsregel al veel eerder een beetje laten gaan, voor hen verandert er nu niet zoveel. Verder is het persoonsgebonden wat je een fijne afstand vindt."

Psycholoog en lichaamstaalexpert Denise Dechamps van de Body Language Academy denkt dat vooral introverte mensen afstand houden prettig blijven vinden. "Daarnaast is het afhankelijk van je opvoeding en cultuur. Als je ouders je zelden knuffelden, dan zit het niet in je systeem om erg aanrakerig te zijn."

Voorzichtiger

Administratief medewerker Manon van Dijk merkt dat het zoeken is. "Laatst op een feestje wist ik het even niet: geef je iedereen een hand of niet? Ik merkte dat men niet meer de hele kring af ging. Dat vind ik wel prima."

Onderwijsmanager Tanja Woudenberg blijft terughoudend met vreemden. "Ik ben sowieso voorzichtiger omdat ik niet gevaccineerd ben. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik iemand besmet, al weet ik dat je ook gevaccineerd nog kan besmetten."

Het is in elk geval niet zo dat we precies per 25 september weer dicht bij elkaar gaan komen. Volgens psycholoog Stel is het voor velen een gewoonte geworden om dat niet te doen. "In de wetenschap zien we dat je gemiddeld na 66 dagen aan iets went, dan wordt het een automatisme."

Hielden al geen afstand

Maar namen we die regel überhaupt wel in acht? Tanja Woudenberg knuffelt haar familie allang weer. "Toen mijn ouders gevaccineerd waren en ik corona had gehad, ben ik weer in hun behoefte meegegaan om elkaar te omhelzen." Manon van Dijk probeert al de hele corona-tijd 'zo normaal mogelijk te doen'. "Mijn moeder was er op een gegeven moment helemaal klaar mee en toen zijn we gewoon weer gaan knuffelen."

Ook huisarts Roos de Jong hield geen anderhalve meter afstand van haar familie. "Dat heb ik al in december losgelaten. We kregen toen na een familieweekend allemaal corona, ook mijn ouders. Niemand werd trouwens erg ziek en daarna dachten we: 'nu maakt het toch niet meer uit'."