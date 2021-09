Denen mogen weer feesten en knuffelen: 'Ik miste het gemeenschapsgevoel'

In Denemarken zijn de laatste coronabeperkingen vanaf vandaag afgeschaft. De Deense regering ziet corona niet meer als een kritische bedreiging voor de samenleving. Daarmee zijn feesten in de discotheek, ochtendzang op school en de Deense omhelzing weer terug van weggeweest.

Op het Gribskov-gymnasium, voor leerlingen tussen 15 en 18 jaar, is iedereen duidelijk klaar voor een nieuw begin. De leerlingen hebben zich in de aula verzameld, met een groot podium waar concerten en cultuuravonden worden gehouden. Rector Kristoffer Høj Sidenius grijpt de microfoon: "Er worden weer schoolfeesten en een jongerenfestival gehouden", zegt hij enthousiast. "Nu houden we ochtendzang. En voor ik het vergeet: we hebben vandaag ook een pop-up prikstraat op school in lokaal 14. Ik weet dat de meesten van jullie gevaccineerd zijn, maar zo niet, dan kun je daar even langs gaan."

In lokaal 14 staan vier zorgverleners van de Deense GGD in wit uniform klaar. Maar er is nog niemand binnen geweest. Dan komen Dashti Taishi en klasgenoot Sebastian Steensen binnendruppelen. Ze hadden niet beseft dat ze de enige ongevaccineerden in de klas waren, en de sociale druk begon toe te nemen. "Maar het is m'n eigen beslissing", zegt Taishi. "Ik wil graag reizen en dat is makkelijk als je gevaccineerd bent."

Correspondent Rolien Creton peilt de stemming op straat in Kopenhagen: