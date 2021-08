'Anderhalvemetermaatregel implodeerde al, maar afschaffen is symbolisch belangrijk'

De grote vraag is in hoeverre mensen zich nu nog gaan houden aan bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand nu het einde daarvan in zicht is. Volgens Dijkstra is de bevolking ruwweg in drie groepen op te delen. Namelijk de mensen die afstand houden allang hebben laten varen, de groep die toch probeert afstand te houden en de mensen die ertussenin zitten.

Voor de eerste twee groepen zal er nu weinig veranderen, volgens de gedragswetenschapper. Zij hebben al een sterke mening gevormd: ze zijn faliekant tegen, of juist voor.

"Maar de tussengroep heeft geen sterke eigen mening", zegt Dijkstra. Deze groep wordt beïnvloed door wat ze horen en zien en daarom verwacht hij dat hier de grootste gedragsverandering staat te gebeuren. Waarbij het volgens hem belangrijk is om te benadrukken dat een mondkapje dragen of afstand houden nog altijd mág.

Positieve boodschap

Onder de streep vindt Dijkstra het vooral een persconferentie met een positieve boodschap. Ondanks alle slagen om de arm vindt hij het als gedragsdeskundige goed dat het kabinet concrete data heeft genoemd voor versoepelingen. "Want als het onduidelijk is hoelang iemand een investering moet doen, dan zakt mensen de moed in de schoenen."

Maar hoe realistisch is het dat komende herfst nagenoeg alle basisregels vervallen? "Die kans lijkt me heel reëel in najaar, zonder er een datum op te plakken", zei Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het OMT, op NPO Radio 1 na afloop van de persconferentie. "Maar tegelijkertijd is het afhankelijk van de bereidheid van Nederlanders om zich te laten vaccineren, dat is cruciaal."