Kabinet mikt op loslaten anderhalve meter medio september

Het demissionaire kabinet mikt erop om in de derde week van september de anderhalvemetermaatregel in het hele land los te laten. Dat melden Haagse bronnen.

Gisteren werd al bekend dat vanaf eind augustus de anderhalve meter voor het mbo, hbo en de universiteiten vervalt, zodat studenten weer alle colleges fysiek kunnen volgen. Wel moeten ze tijdens het lopen mondkapjes dragen. Bij middelbare scholen blijven de anderhalve meter en mondkapjesplicht voorlopig nog wel gelden.

Er wordt ook gekeken of er vanaf de derde week van september meer kan in de horeca en voor evenementen. Al blijft bij evenementen wel het testen voor toegang van toepassing. De Formule 1 op Zandvoort in het eerste weekend van september kreeg eerder groen licht, op voorwaarde dat de tribunes maar voor twee derde worden gevuld met toeschouwers.

Bij alle toekomstige versoepelingen geldt dat het kabinet een slag om de arm houdt en dat de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) zwaar zullen meewegen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten de versoepelingen wel mogelijk maken.

Mondkapjes

De mondkapjes in het openbaar vervoer zouden misschien ook per half september afgeschaft kunnen worden. Het kabinet schat in dat in november alle maatregelen kunnen worden geschrapt. Als dat zo is, kunnen dan ook clubs en discotheken weer open.

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zullen op de persconferentie van vanavond meer vertellen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in de komende maanden.

De persconferentie van Rutte en De Jonge is vanaf 19.00 uur te volgen op NPO 1 en via nos.nl.