Dit is hoe het kabinet de samenleving weer stap voor stap wil openen

Verder maakte het demissionaire kabinet bekend dat het mbo en hoger onderwijs per 30 augustus weer opengaan. Deze versoepeling was al uitgelekt. De heropening zal onder voorwaarden zijn: maximaal 75 studenten per ruimte, twee keer per week testen, mondkapjes op in de gangen en letten op de ventilatie, afstand en hygiëne.

Op middelbare scholen blijft de 1,5-meterregel gehandhaafd tussen leraren en docenten. Ook moeten scholieren verplicht een mondkapje dragen.

Demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie: