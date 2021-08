Kabinet streeft naar opheffen alle coronamaatregelen op 1 november

Het kabinet streeft ernaar om op 1 november alle coronamaatregelen op te heffen. Er hoeft dan ook nergens meer een coronatoegangsbewijs getoond te worden, meldden demissionair premier Rutte en minister De Jonge in hun coronapersconferentie. Het is voor het eerst dat er zicht wordt gegeven op een mogelijke einddatum voor alle beperkingen. Het is de bedoeling om de anderhalvemeterregel op 20 september op te heffen.

Het kabinet houdt nog wel een slag om de arm. Het zegt dat voor beide data geldt dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames het moeten toelaten. Er wordt naar de vaccinatiegraad gekeken en de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) zullen zwaar meewegen. "We willen ons niet nog een keer op dezelfde manier laten verrassen, zoals aan het begin van de zomer", zei Rutte. Hij noemde de opleving van het virus na versoepelingen in het nachtleven "een behoorlijke leerervaring".

De bewindspersonen vinden de tijd daarom nu nog niet rijp voor grote versoepelingen. Ze zijn positief over het dalende aantal besmettingen, maar waarschuwen dat dat gunstige beeld geen garantie is dat het in de herfst en de winter ook goed blijft gaan. De vaccinatiegraad is inmiddels hoog. Maar dat betekent niet dat het virus helemaal weg is, zeiden ze. En er is nog steeds een grote groep mensen die zich niet heeft laten vaccineren.

Loslaten 1,5 meter

Toch wordt een voorzichtig begin gemaakt met het loslaten van de anderhalvemeterregel, om te beginnen vanaf 30 augustus in het mbo en hoger onderwijs. Dat betekent dat studenten weer zo veel mogelijk fysiek onderwijs kunnen krijgen in plaats van thuis achter de computer te zitten. Er gelden nog wel randvoorwaarden. Zo mogen er maximaal 75 mensen in een collegezaal en blijft het gebruik van mondkapjes op de gangen verplicht.

Andere maatregelen blijven bestaan tot en met 19 september. Zo moeten leerlingen op de middelbare school nog anderhalve meter afstand houden tot hun leraren en moeten ze buiten de lessen een mondkapje op. De sluitingstijd van de horeca blijft tot die datum middernacht en vaste zitplaatsen zijn dan nog verplicht.

Het kabinet is van plan om de anderhalvemeterregel vanaf 20 september ook in de rest van de samenleving los te laten. Nachtclubs en discotheken blijven dan nog wel gesloten. In de andere horeca, bij evenementen en in de kunst- en cultuurbranche (bioscopen en theaters bijvoorbeeld) zal bij meer dan 75 personen worden gewerkt met coronatoegangsbewijzen. Die kun je krijgen als je volledig gevaccineerd bent, onlangs bent hersteld van corona of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Dat geldt zowel voor binnen- als buitenactiviteiten, met of zonder vaste zitplaats.

Het is dus de bedoeling dat deze maatregelen tot 1 november gelden. Als alles goed gaat, worden dan alle maatregelen ingetrokken. Daarvoor is het belangrijk, zei minister De Jonge, dat iedereen die dat wil zich alsnog laat vaccineren. "Maak vandaag nog een afspraak. Of kijk op Prikkenzonderafspraak.nl. Want elke prik telt."

Hij wees ook op de mogelijkheid dat testen voor toegang op termijn niet langer gratis is: