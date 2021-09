Economie veert nog sneller op uit coronacrisis dan gedacht

Het afgelopen kwartaal is de economie harder gegroeid dan eerder was verwacht. Ging het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) er in augustus nog van uit dat de groei zou uitkomen op 3,1 procent, inmiddels is dit bijgesteld naar 3,8 procent. Dat is een forse bijstelling.

Doordat er meer data over de economische activiteiten vrijkomen wordt duidelijk dat de Nederlandse economie nóg sneller uit de coronacrisis opveert. Inmiddels is het niveau bijna terug op dat van eind 2019.

De verbetering komt doordat er meer handel is gedreven en door een stijging van consumptie bij consumenten en de overheid, zegt het CBS. De afgelopen vijf jaar was de bijstelling gemiddeld slechts 0,04 procentpunt; die is nu dus 0,7 procentpunt.

Uit coronadip

De groei in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar is enorm: 10,4 procent. Ook de hoeveelheid banen steeg in de nieuwe berekening: er kwamen er 153.000 bij, dit zijn er 20.000 meer dan eerder gedacht.

Bij de eerste berekening, in augustus, bleek al dat Nederland uit de twee coronadip was gekropen. Dat werd toen deels toegeschreven aan de heropening van horeca en winkels.

Ook blijken huishoudens in het tweede kwartaal meer inkomen beschikbaar te hebben dan vorig jaar in dezelfde periode. De groei kwam uit op 3,1 en is daarmee de sterkste stijging sinds 2002. Volgens het CBS komt dit vooral door dat werknemers meer werden beloond. De winst van niet-financiële onderneming viel ook hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar.