Economie herstelt sneller, maar welke rol speelt het personeelstekort?

"Je kunt ook kijken naar rechtvaardigheid. Als de overheid bepaalt dat een bedrijf niet open mag is het redelijk om dat bedrijf tegemoet te komen. Zo bied je een bepaalde mate van zekerheid aan werkgevers en werknemers. Ik denk dat dat maatschappelijk ook relevant is", zegt Blom. "En als we uiteindelijk weer teruggaan naar de situatie van voor corona dan hebben bedrijven waar het nu slecht mee gaat toch nog toekomstperspectief."

Hasekamp zegt dat je in enkele gevallen wel kan kijken naar steun voor bepaalde sectoren. "Maar daar moet je tegelijkertijd ook wel voorzichtig mee zijn." Het is beter om mensen te helpen van werk naar werk, zegt hij.

De krapte is tijdelijk, verwacht Blom. "De personeelstekorten komen ook doordat bepaalde sectoren die het goed doen in coronatijd, zoals thuisbezorgers, gegroeid zijn. Als de economie weer teruggaat naar voor de coronacrisis kan het zijn dat we daar weer minder gebruik van gaan maken, waardoor dat personeel weer ergens anders aan de slag kan."

Overigens zegt Blom ook dat het steunpakket moet stoppen als er geen contact beperkende maatregelen meer zijn, zoals nu de verwachting is.

Extra geld uitgeven

Dat de economie wat harder groeit dan verwacht zegt ook dat er wat meer ruimte is voor het kabinet om extra geld uit te geven. Met deze cijfers wordt namelijk gerekend bij het opstellen van de begroting voor 2022 in aanloop naar Prinsjesdag.

"Deze cijfers betekenen in ieder geval dat het kabinet niet hoeft te bezuinigen", zegt Hasekamp. Hoewel meer geld uitgeven technisch kan, zegt hij dat er vanwege de krapte wellicht niet genoeg mensen zijn om alle plannen en voornemens te realiseren.

"Het hangt ervan af wat voor voornemens dat zijn. Als het gaat om grote bouwprojecten, infrastructuur woningbouw, dan kan het de komende jaren best lastig zijn om daar voldoende mensen voor te vinden", zegt Hasekamp. "Aan de andere kant, als het gaat om bijvoorbeeld het verhogen van lonen in de publieke sector is dan een veel makkelijker te nemen maatregel."