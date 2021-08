CPB: economie herstelt nog wat sneller dan gedacht

De Nederlandse economie gaat sneller groeien dan verwacht. Dat staat in de ramingen in de concept-MEV (macro-economische verkenningen) van het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijke economische adviseur van het kabinet.

De verwachting is dat de economie dit jaar met 3,8 procent groeit, en volgend jaar met 3,2 procent.

In juni was het CPB nog iets minder optimistisch. Toen was de verwachting 3,2 procent groei voor dit jaar en 3,3 procent volgend jaar.

Werkloosheid

De werkloosheid loopt na het wegvallen van de coronasteunpakketten vanaf dit najaar licht op, naar 3,4 procent dit jaar en 3,6 procent volgend jaar. Dat ligt nog steeds onder het gemiddelde van voor de crisis.

Aan het begin van de crisis werd er nog rekening gehouden met een werkloosheid van 10 procent dit jaar. Dat gebeurde niet. Sterker nog, de werkloosheid daalt al maanden, ook vanwege de steunpakketten voor bedrijven.

In juli was de werkloosheid 3,1 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder deze week bekend. Veel bedrijven hebben moeite om personeel te vinden vanwege de zeer krappe arbeidsmarkt. Begin deze week maakte het CBS bekend dat de arbeidsmarkt in 50 jaar niet zo krap was als nu: voor elke 100 werklozen zijn er 106 vacatures.

Extra ruimte

Het kabinet gebruikt deze cijfers voor de besluiten over de begroting in aanloop naar Prinsjesdag. De cijfers zijn belangrijk bij het nemen van beslissingen over of er meer of minder geld kan worden uitgegeven.

Uit de CPB-cijfers blijkt verder dat er dit jaar een tekort op de begroting van 5,3 procent is, en volgend jaar van 1,8 procent. Dat is wat minder dan in juni verwacht werd. Toen was de verwachting een tekort op de begroting van 5,9 procent in 2021, en 1,5 procent in 2022.

Deze betere economische verwachtingen geven het kabinet wat meer ruimte om extra geld uit te geven. Op Prinsjesdag wordt de begroting voor volgend jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Dan wordt ook de definitieve raming van het CPB gepubliceerd.