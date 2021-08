Hoekstra bezig begroting 'in de steigers te zetten'

Het kabinet is begonnen met de voorbereiding van de begroting voor volgend jaar. Die wordt op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer.

Voor het eerste overleg daarover sprak minister Hoekstra vanochtend van het "zo goed mogelijk in de steigers" zetten van de begroting.

Hij verwacht niet dat het nu nog zittende demissionaire kabinet het nieuwe kabinet het gras voor de voeten weg zal maaien. Hoekstra wees er op dat ook zijn voorgangers De Jager en Dijsselbloem demissionair waren toen ze hun laatste begroting presenteerden. "Toen heeft het nieuwe kabinet in samenwerking met de Kamer die begroting ingrijpend aangepast."

Stikstof, klimaat ondermijning

Als onderwerpen waar mogelijk meer geld naar toe gaat, noemde Hoekstra de stikstofcrisis, het klimaatprobleem en ondermijning. "Maar dat gesprek moeten we nu echt in het kabinet hebben en het daarna aan de formerende partijen overlaten", zei de demissionaire minister van Financiën. Volgens Haagse bronnen is het kabinet ook van plan meer middelen uit te trekken om de bouw van woningen te versnellen.

Morgen komen de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau over de verwachte economische ontwikkelingen. Het ziet ernaar uit dat die cijfers beter zijn dan eerder werd verwacht. Dat zou het kabinet meer ruimte kunnen bieden om extra dingen te doen.

De komende tijd praten de demissionaire bewindslieden een paar keer per week over de begroting. Prinsjesdag is op 21 september, de derde dinsdag van de maand.