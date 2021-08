In 50 jaar tijd niet voorgekomen: meer vacatures dan werklozen

Ook waren er in absolute getallen nog nooit zoveel openstaande vacatures in Nederland: in het tweede kwartaal ging het om meer dan 300.000 vacatures. Aan het begin van de coronacrisis nam het aantal vacatures af, maar vanaf het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal open werkplekken weer toe.

Loonsteun en arbeidsmigranten

De krapte op de arbeidsmarkt nam al vóór corona structureel toe. Maar de virusuitbraak leidde tot een tijdelijke extra krapte. "Er is een tekort aan arbeidsmigranten die tijdens de pandemie terug zijn gegaan naar Oost-Europa", zegt Van Mulligen. Ook de coronasteun zorgt ervoor dat er meer vacatures zijn dan werklozen.

"Dat gaat om banen in bedrijven die zonder de steun failliet zouden zijn gegaan. Nu blijven mensen in die banen hangen, terwijl ze anders werkloos zouden zijn geraakt", aldus Van Mulligen.

De werkloosheid daalt al drie kwartalen op rij. In de maanden april, mei en juni waren er 307.000 mensen werkloos, 3,3 procent van de beroepsbevolking. In deze maanden gingen meer werklozen aan de slag dan dat werkenden hun baan verloren. Ook was het aantal mensen dat stopte met het zoeken naar een baan bijna even groot als het aantal baanzoekers, schrijft het CBS.

Handel, zakelijke dienstverlening en zorg

Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg te vinden. Die sectoren bij elkaar zijn goed voor de helft van alle vacatures. Het aantal vacatures nam in het tweede kwartaal in alle sectoren toe, als gevolg van de versoepelingen.