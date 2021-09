Consumenten kopen voor het eerst meer dan voor de coronacrisis

Consumenten hebben in juli voor het eerst meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Vooral aan diensten zoals de kapper, restaurants, bioscopen en telefoon- en internetabonnementen werd meer geld besteed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook kleding en schoenen werden meer gekocht.

Tijdens de coronacrisis gaven consumenten maandenlang veel minder uit, deels doordat winkels, restaurants en bioscopen gesloten waren en deels omdat ze geld achter de hand wilden houden. Op het dieptepunt was er een krimp van de consumptie van meer dan 17 procent. Dat er minder werd uitgegeven leidde ertoe dat de Nederlandse economie in een recessie belandde.

Sinds de coronamaatregelen in april werden versoepeld, zijn consumenten iedere maand meer gaan uitgeven. In juli kwam de stijging uit op 4,8 procent in vergelijking met juli het jaar ervoor, nadat er eind juni nieuwe versoepelingen waren doorgevoerd. De mondkapjesplicht verviel op veel plaatsen en horeca mocht langer openblijven.

In vergelijking met juli 2019 werd er 2,1 procent meer uitgegeven. De online winkels merken de versoepelingen ook. Tijdens de lockdown groeide webwinkels in sommige maanden met 70 procent. In juli was de groei teruggezakt naar 11 procent.