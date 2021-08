Meer banen dan werkzoekenden: 'Iedereen terugmailen zou dagtaak zijn'

Burgers heeft de afgelopen anderhalf jaar het grootste deel van zijn personeel in dienst gehouden. Zodra er weer meer kan, verwacht hij iedereen hard nodig te hebben. In de tussentijd is er ander werk gedaan. "In de eerste twee weken is het van: 'Jongens, wat overkomt ons?' Toen hebben we allemaal thuisgezeten. Daarna ga je kijken: wat kunnen we dan wél?"

Dat bleek te variëren van onderhoudswerk, zoals schilderen, en zoals vandaag een verhuizing. "Je wil gewoon bezig zijn. Nu zijn de koks, die normaal met sausjes in de weer zijn, muren aan het sauzen."

Bijvangst steunmaatregelen

De steunmaatregelen, waaronder NOW, hadden als doel te voorkomen dat bedrijven die verder gezond waren als gevolg van corona failliet zouden gaan, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "De bijvangst is wel dat bedrijven die in normale tijden kopje onder waren gegaan nu blijven leven. Die hebben natuurlijk mensen in dienst."

"Voor die mensen is het heel fijn dat het bedrijf waarvoor ze werken niet failliet gaat. Aan de andere kant verhoogt dat wel de krapte in andere sectoren."

Het cateringbedrijf van Ronald Burgers had het zonder de steun in ieder geval niet gered. "Dan waren we twintig jaar terug in de tijd geworpen. Dan stonden ik en m'n vrouw zelf weer borden af te wassen en achter de barbecue."