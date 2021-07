Te weinig personeel voor te veel banen: zijn er oplossingen?

Nederland zit midden in een arbeidsmarktcrisis. Van een periode met te weinig werk voor veel mensen door corona, flipt de markt nu naar het andere uiterste: er is nu te veel werk voor te weinig mensen. Er is dus een tekort aan personeel - en dat is meer dan alleen een probleem voor bedrijven die nu de roosters niet rondkrijgen.

Die tekorten kunnen namelijk doorwerken in de hele samenleving. Bijvoorbeeld wanneer kinderen geen onderwijs krijgen omdat er te weinig leerkrachten zijn, of omdat producten niet kunnen worden geleverd. "Het is oorlog op de arbeidsmarkt, een war on talent", zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Hoe kom je daar weer uit?

Meer werken

Er is geen pasklaar antwoord, zegt Wilthagen. Dat heeft te maken met de oorzaak: vergrijzing, waardoor steeds minder mensen werk kunnen verrichten.

Toch zijn er een paar dingen die je wel kunt doen bij een krappe arbeidsmarkt, waaronder het halen van arbeidskrachten uit het buitenland. Maar zoiets kost vaak tijd, er kunnen taalbarrières zijn en het is een tijdelijke optie, zeggen deskundigen. "Ook omdat het in het eigen land aantrekkelijker wordt om te werken."

Een andere optie is dat de mensen die al werken, dat nog meer gaan doen. Meer uren maken dus. "Als deeltijdland kunnen we meer gaan werken", zegt Wilthagen daarover. "Dat is de snelste oplossing." Maar: dan moet meer werken wel aantrekkelijker worden. "Dat betekent geen bureaucratie, het aanbieden van inhoudelijk interessant werk, eerlijk loon en goede en betaalbare kinderopvang."

Geen diploma's maar vaardigheden

Om vacatures te vullen met de bestaande mensen die kunnen werken, moet ook worden gekeken naar het zogeheten onbenutte arbeidspotentieel: mensen die kunnen werken, maar dat (nog) niet doen. "Dat gaat om 1,1 miljoen mensen. Daar is veel te weinig in geïnvesteerd en daar plukken we nu de wrange vruchten van", stelt Wilthagen.