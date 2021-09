Vacatures gevuld: Kamp en Knapen nieuwe ministers in demissionair kabinet

Haagse bronnen noemen nu de namen van Kamp en Knapen. Kamp (69) was van 2002 tot 2007 ook al minister van Defensie en hij was ook minister van Volkshuisvesting, Sociale Zaken en Economische Zaken. Ook was de VVD'er lang lid van de Tweede Kamer; in 2012 droeg hij als informateur bij aan de vorming van het derde kabinet-Rutte. Hij is op dit moment voorzitter van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

Knapen (70) is fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Eerder was hij onder meer staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en nog eerder hoofdredacteur van NRC Handelsblad.