Na Kaag (D66) treedt ook minister Bijleveld (CDA) af: ik sta werk defensie in de weg

Demissionair premier Rutte vindt het spijtig dat Bijleveld geen deel meer uitmaakt van het kabinet. "Zij was als een vis in het water op het ministerie van Defensie en graag gezien door de militairen." Rutte prees haar ervaring in het openbaar bestuur. "Maar ze let ook op het team, op andere mensen. Het is een warme vrouw."

CDA-leider Hoekstra: "Bijleveld voelt een grote verantwoordelijkheid voor defensie en de evacuaties uit Afghanistan, maar ze wil dat werk ook weer niet in de weg staan." Ze vertelde Hoekstra dat dit voor haar de enige weg was en dat zij haar besluit zelfstandig heeft genomen, zegt hij. Hij heeft begrip voor haar besluit.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal haar taken waarnemen tot het CDA een nieuwe defensieminister heeft gevonden.

Crisisberaad CDA

Gisteren zei Bijleveld, nog voordat er over de moties werd gestemd, dat zij hoe dan ook zou aanblijven. Zij liet in een verklaring weten: "Het kabinet, inclusief mijzelf, heeft gisteren al aangegeven dat er dingen niet goed zijn gegaan. Mijn prioriteit ligt nog steeds bij het in veiligheid brengen van tolken die nog in Afghanistan zijn."

Toen mede door steun van regeringspartij ChristenUnie de motie van afkeuring een meerderheid in de Kamer kreeg, ontstond er binnen het CDA onrust en verbijstering over de keuze van de minister.

Daarna heeft waarschijnlijk een crisisberaad van de partijtop plaatsgevonden: ministers Grapperhaus en Bijleveld werden vanmorgen niet bij de ministerraad gesignaleerd en partijleider en minister van Financiën Hoekstra verliet enige tijd de vergadering.