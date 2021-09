Tom de Bruijn tijdelijk opvolger van Kaag op Buitenlandse Zaken

Tom de Bruijn wordt tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken. De D66'er volgt voorlopig zijn partijgenoot Kaag op, die gisteren opstapte als minister, nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen vanwege de moeizaam verlopen evacuatie in Afghanistan.

Het is de bedoeling dat er een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt benoemd, maar zolang die er niet is, neemt De Bruijn die portefeuille over. De nieuwe minister zal geen D66'er zijn, maar iemand uit de VVD.

Kaag kondigde gisteren haar ontslag aan en de koning heeft haar dat vanochtend verleend. De Bruijn neemt dus voorlopig het stokje over. Hij is sinds 10 augustus al minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook in die functie is hij de opvolger van Kaag.

De 72-jarige De Bruijn is zeer ervaren op het gebied van buitenlands beleid. Hij werkte lang op het ministerie en was onder meer de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie. De Bruijn was ook wethouder van Den Haag en staatsraad in de Raad van State.