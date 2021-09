Kaag stapt op als minister na afkeuring Kamer, gaat door met formatie

Kaag gaat door als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. In die rol gaat ze door met de gesprekken over een nieuw kabinet. "Hopelijk gaan we een nieuw kabinet maken, we gaan formeren."

Het besluit viel haar niet makkelijk, legde zij uit. "Buitenlandse Zaken was mijn passie, mijn hart, wie ik ben. Het was een eer om deze rol te mogen vervullen. Ik heb getracht om het ambt waardig te vervullen, om het waarde te geven."

In april zei Kaag over de aangenomen motie van afkeuring tegen premier Rutte dat zij in zijn geval zou opstappen: