CDA werd totaal verrast door aftreden Kaag

"Het begint allemaal met een afspraak", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. In de voorbereiding zouden de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben afgesproken elkaar te steunen in het zware debat. "Ze zouden het onafhankelijke onderzoek naar de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan afwachten."

Maar de ChristenUnie zegt dat er van zo'n afspraak geen sprake is. Kamerlid Don Ceder was uitgenodigd voor een coalitieoverleg ter voorbereiding van het debat, maar hij is niet gegaan. De partij zegt heel duidelijk tegen de andere drie gezegd te hebben een eigen afweging te zullen maken.

"Segers heeft gezegd: er is geen coalitie meer dus ook geen coalitieoverleg", zegt Fresen.

Op de dag van het debat concludeerde ChristenUnie-Kamerlid Ceder dat het kabinet ondanks duidelijke waarschuwingen van de Kamer veel te weinig heeft gedaan om de mensen die in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt in veiligheid te brengen. "De urgentie die de Kamer wel voelde, blijkt door de verantwoordelijke bewindspersonen heel lang, te lang, niet voldoende te zijn gevoeld", zei hij.

Hij vertelde in een uitgebreide persverklaring en in gesprekken met de pers waarom zijn fractie voor de twee moties van afkeuring zou stemmen. De kans dat de moties van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld een meerderheid zouden gaan halen was ineens levensgroot.