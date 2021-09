Onvrede in CDA over aanblijven Bijleveld, partijtop lijkt bijeen in crisisoverleg

Binnen het CDA is onrust en verbijstering over het aanblijven van demissionair minister Bijleveld van Defensie. Dat komt naar voren in gesprekken met partijleden uit verschillende lagen van de partij. Ook in de Tweede Kamerfractie is de politieke toekomst van Bijleveld onderwerp van gesprek.

Partijleider en minister van Financiën Hoekstra verliet de ministerraad voor overleg op het ministerie van Defensie. Ook partijleider Van Rij is gezien bij het ministerie van Bijleveld. Minister Grapperhaus en Bijleveld zelf zijn vanmorgen voor zover bekend niet bij de ministerraad aangekomen.

Aangenomen wordt dat er op dit moment crisisoverleg is in de top van de partij.

Motie van afkeuring

De Kamer steunde gisteren een motie van afkeuring tegen Bijleveld voor de evacuatieoperatie in Afghanistan. Nog voordat er over de moties was gestemd zei Bijleveld dat zij hoe dan ook zou aanblijven.

Zij liet in een verklaring weten: "Het kabinet, inclusief mijzelf, heeft gisteren al aangegeven dat er dingen niet goed zijn gegaan. Mijn prioriteit ligt nog steeds bij het in veiligheid brengen van tolken die nog in Afghanistan zijn."

Ook D66-leider Kaag kreeg als eerstverantwoordelijke minister een motie van afkeuring van de Kamer. Zij stapte meteen na de stemmingen op als minister van Buitenlandse Zaken.