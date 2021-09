Tegenslag voor Biden: adviespanel vindt boosters nog niet nodig voor álle Amerikanen

Ook hanteren Israëlische en Amerikaanse onderzoekers een andere definitie van ernstige ziekte, waardoor het opnamebeleid in ziekenhuizen anders kan zijn, zeiden FDA-onderzoekers. Dat zou kunnen verklaren waarom in Israël op een zeker moment de helft van alle coronapatiënten in het ziekenhuis volledig gevaccineerd was, terwijl in de VS slechts 2 procent van de ziekenpatiënten volledig gevaccineerd is.

Volgens veel Amerikaanse experts toont dat aan dat het veel belangrijker is om ongevaccineerden, in Amerika en wereldwijd, te prikken dan nu al derde doses uit te delen aan de hele bevolking. Het FDA-panel volgt daarmee deels de visie van veel internationale wetenschappers.

Gezondheidsraad

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft westerse landen gevraagd om voorlopig te wachten met boosters, zodat er meer geprikt kan worden in landen met een lage vaccinatiegraad. Hoe meer mensen immuniteit opbouwen tegen corona, hoe kleiner de kans dat er nog besmettelijkere varianten van het virus opduiken, of varianten die helemaal niet vatbaar zijn voor de vaccins.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad geadviseerd nog geen boosters uit te delen. Alleen mensen met een verzwakt immuunsysteem die na twee prikken geen of onvoldoende bescherming hebben opgebouwd, moeten vooralsnog in aanmerking komen voor een derde prik, zegt de Gezondheidsraad. Dat moet niet als booster gezien worden, maar als onderdeel van de primaire serie prikken. Naar schatting gaat het daarbij om 200.000 tot 400.000 Nederlanders.

Er moeten wel vast voorbereiding getroffen worden om boosters uit te delen als blijkt dat de werking van de vaccins tegen ernstige ziekte na verloop van tijd afneemt, aldus de Gezondheidsraad.