Gezondheidsraad: extra coronaprik voor kleine groep met ernstige afweerstoornis

De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor een kleine groep mensen met een ernstige afweerstoornis. Die moet het afweersysteem een oppepper geven. Het gaat naar schatting om zo'n 200.000 mensen, maar volgens de voorzitter van de Gezondheidsraad moeten artsen bepalen wie de extra prik precies krijgt.

Bij een deel van de mensen met een afweerstoornis, zoals transplantatiepatiënten, is er geen of onvoldoende immuunrespons na twee coronaprikken. Een derde vaccinatie kan die respons naar verwachting opkrikken, zodat deze groep beter beschermd is tegen het virus.

De Gezondheidsraad raadt ook aan om voorbereidingen te treffen om andere groepen een zogenoemde boostervaccinatie te geven, voor het geval de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Volgens de raad is daar op dit moment nog geen sprake van. "Zodra er een dalende trend van de vaccineffectiviteit tegen ernstige ziekte is, moet boostervaccinatie worden overwogen."

Andere landen geven al extra prik

Onder meer Duitsland, Frankrijk en België gaan al een extra vaccinatie mogelijk maken voor met name kwetsbare mensen. In Israël en Hongarije kan iedereen die dat wil een boosterprik krijgen.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet liever dat eerst mensen in armere landen met een lage vaccinatiegraad geprikt worden.