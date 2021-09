Douane vindt 200 kilo cocaïne in lading bevroren vis op Schiphol

Op Schiphol heeft de douane 200 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading bevroren vis, meldt NH Nieuws.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, meldt de douane op Twitter. Of er iemand is aangehouden is niet duidelijk. Ook is niet bekend uit welk land de drugs afkomstig waren.

Schiphol is vaker het doelwit van drugscriminelen. In augustus zijn in een onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol zeven verdachten aangehouden. Het merendeel van hen werkte bij een bedrijf op de luchthaven en was in het bezit van een Schiphol-pas.

Het onderzoek leidde ertoe dat in mei 321 kilo cocaïne werd onderschept. De drugs zaten verstopt in vijf dozen met bloemen en had volgens de Koninklijke Marechaussee een geschatte straatwaarde van ongeveer 16 miljoen euro.