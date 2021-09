Pakistan laat spelers, staf en familie van Afghaans meisjeselftallen toe

Spelers van het Afghaanse nationale meisjeselftallen, hun coaches en hun familie zijn in Pakistan aangekomen. De groep, die uit zo'n 80 personen bestaat, is door de Pakistaanse voetbalbond in Lahore opgevangen. De spelers maakten deel uit van de onder 14-, onder 16- en onder 18-teams.

De groep heeft eerst geprobeerd via de luchthaven van Kabul weg te komen. Door de bomaanslag, eind vorige maand, moesten ze een andere route verzinnen. Gisteren wisten ze over land de grens met buurland Pakistan te bereiken.

Oproep aan premier

De Britse nieuwssite The Independent schreef gisteren dat een voormalige speler van het Pakistaanse mannenelftal een beroep op premier Imran Khan had gedaan. In een brief vroeg hij de Pakistaanse premier om tijdelijke visa.

"Deze jonge vrouwelijke atleten lopen groot gevaar omdat ze voetballen en in het openbaar aan toernooien meededen", schreef hij. De Taliban zouden op zoek naar hen zijn geweest, onder meer in hotels.

Deze Afghaans-Zweedse voetbalcoach kreeg noodkreten van de meisjes: