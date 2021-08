Dodental aanslagen Afghanistan opgelopen, VS houdt rekening met nieuwe aanvallen

IS en IS-K

Terwijl Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië zo goed als verslagen is, zijn strijders nog wel actief in andere landen. De tak in Afghanistan is bekend onder de namen IS-K en IS-KP. Dat staat voor 'Khorasan Provincie'. Khorasan is een historische regio die delen van het huidige Afghanistan en Pakistan omvat. In dit artikel leggen we uit hoe groot IS-K is in Afghanistan.