Biden: aanslagen Kabul veranderen niets aan exit-strategie

"Stel je eens voor wat er was gebeurd als ik wilde heronderhandelen over een andere datum", zei de Amerikaanse president. "Dan had ik opnieuw duizenden militairen moeten sturen om te vechten terwijl de doelen die we ons destijds gesteld hadden al gehaald zijn. Ik ben er nooit voor geweest om Amerikaanse levens op te offeren om een democratische regering in Afghanistan op te zetten."

Biden werd ook gevraagd naar de rol van de Taliban in de gebeurtenissen van afgelopen dag. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen om te veronderstellen dat die radicale beweging heeft bijgedragen aan de aanslagen. De president voegde eraan toe dat het juist in het belang van het nieuwe regime is om te voorkomen dat IS te veel macht krijgt.

Op de vraag wat er gaat gebeuren met westerse burgers en Afghaanse bondgenoten die na de deadline van 31 augustus nog in het land zijn, antwoordde Biden dat de VS er alles aan zal doen om hen weg te krijgen. Hij benadrukte alleen wel dat het in de geschiedenis nog nooit een land gelukt is om in een conflict alles waarnaar wordt gestreefd ook te verwezenlijken.