Oproep op tv van vader Mallorca-slachtoffer leidt tot tips

De ouders van Heuvelman zagen hun zoon op vakantie gaan en zagen hem pas weer toen hij in een coma in het ziekenhuis lag. "Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt", zei de vader in Opsporing Verzocht. "Maar aan de andere kant: als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo'n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen."

In de uitzending werd ook geblurd beeld van een aantal vooralsnog onbekende getuigen vertoond. "We willen weten wat zij hebben gezien en we willen hun verklaringen opnemen", zei een OM-woordvoerder. Het besluit om beelden te tonen van getuigen is genomen "in het belang van het onderzoek". Volgens het Openbaar Ministerie is "de impact op de privacy minimaal", omdat de personen onherkenbaar zijn gemaakt.

Daarnaast riep het programma op om beelden of foto's van de bewuste avond naar de politie te sturen. "Pak je verantwoordelijkheid, ook al ben je nog zo jong", zo moedigde vader Heuvelman mensen aan. Aan het eind van de uitzending werd gemeld dat er enkele tips en ook nieuw beeldmateriaal bij de politie was binnengekomen.

Zes verdachten vast

Op 14 juli werd de 27-jarige Carlo in het uitgaansleven van Mallorca mishandeld, vermoedelijk door een groep Nederlandse jongeren. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Bijna de hele groep jongens vluchtte na de gewelddadigheden direct naar Nederland. De Spaanse justitie heeft de zaak overgedragen aan Nederland. Zes verdachten tussen de 18 en 19 zitten vast voor de zaak. Zij komen allemaal uit Hilversum.