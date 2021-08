Zesde verdachte aangehouden vanwege fataal geweld Mallorca

De politie heeft een zesde verdachte aangehouden voor de gewelddadigheden in El Arenal op Mallorca. Het gaat om een 18-jarige man uit Hilversum, hij wordt verdacht van het medeplegen van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de woning van de man is doorzocht. Wat daarbij is aangetroffen, is niet bekendgemaakt. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Alle zes de verdachten, jongens uit Hilversum en Bussum, zitten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen in juli gaat ondertussen door. Het OM verhoort naast de verdachten ook getuigen, onder wie getuigen in Spanje. Justitie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

Twee incidenten

Op 14 juli waren er 's ochtends vroeg twee incidenten op het Spaanse eiland. Een groep Nederlandse jongens viel eerst een man aan en schopte hem tegen het hoofd. Het slachtoffer overleefde die mishandeling, maar raakte wel zwaargewond.

Daarna werden andere Nederlanders aangevallen, onder wie Heuvelman. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bijna de hele groep jongens vluchtte na de gewelddadigheden direct naar Nederland. De Spaanse justitie heeft de zaak overgedragen aan Nederland.