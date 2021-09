Advocaat Weski wraakt rechtbank zaak-Taghi, 'schijn van partijdigheid'

Advocaat Inez Weski heeft vanmiddag de rechtbank gewraakt in het proces tegen de groep rond haar cliënt Ridouan Taghi. Ze wil nieuwe rechters omdat de huidige rechtbank de verdediging zou benadelen.

Weski wilde vandaag een presentatie geven over berichten die kroongetuige Nabil B., stiekem verstuurde vanuit de gevangenis. De rechtbank stak daar na veel beraad een stokje voor.

Van de rechters mag Weski haar verhaal alleen achter gesloten deuren doen, omdat in de appjes ook namen van familieleden van de kroongetuige staan. Hun privacy en veiligheid is in het geding, vindt de rechtbank.

Weski is het niet eens met dit besluit. Zij wil de berichten in de openbaarheid kunnen citeren, als onderbouwing voor bepaalde verzoeken aan de rechtbank. Volgens Weski wordt de verdediging door de rechtbank belemmerd. Daarmee hebben de rechters de schijn van vooringenomenheid en partijdigheid gewekt, aldus de raadsvrouw van Taghi.

Morgen beslissing

Verschillende advocaten sloten zich aan bij het verzoek om een andere rechtbank. Daar wordt naar verwachting morgen over gesproken en mogelijk ook over beslist.

Het is al de derde keer dat de rechters in het Marengo-proces worden gewraakt. In juni deden de advocaten van Nabil B. dat nog. Zij waren het er niet mee eens dat zij geen toelichting mochten geven op de medische situatie van de kroongetuige. Zij wilden dat juist wél achter gesloten deuren doen.

Daarvoor waren ook al eens twee rechter-commissarissen gewraakt. Tot nu toe was steeds het oordeel dat de rechters konden blijven.

Vandaag was de eerste zitting in het 'Marengo-proces' sinds de dood van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij hielp de kroongetuige met raad en daad. Zowel de rechtbank als de advocaten van Nabil B. stonden stil bij de moord.