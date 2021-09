Peter R. de Vries gememoreerd in 'meest verziekte en vergiftigde proces ooit'

Een van zijn huidige raadslieden, Onno de Jong, noemde de moord op Peter R. de Vries "de derde in de meest trieste reeks ooit in het Nederlandse strafrecht". Hij vertelde dat de moord een verwoestende invloed heeft gehad op zijn motivatie om door te blijven gaan met de verdediging.

"Ik zou hier liever niet meer zijn. Nu er een lid van ons team uit het leven is geschoten, hebben wij de plicht te zeggen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren." Toch hebben De Jong en zijn collega Peter Schouten besloten aan te blijven. "Wij gaan weer aan het werk met heel grote tegenzin."

De Jong zei van de andere procesdeelnemers hetzelfde verwachten. Hij maande de rechtbank "op te staan en te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat" en niet te wijken voor geweld. "Het proces zal altijd door blijven gaan, al hangen er tien doodssluiers overheen."

Ook kroongetuige Nabil B. hervat zijn medewerking aan het proces. "Als verdachte en getuige zou ik niet meer willen verschijnen in deze zaak, het meest verziekte en vergiftigde proces ooit", zei De Jong. "Voor B. is het de derde keer dat hij moet opstaan en door moet. Hij doet dat op een welhaast feniksachtige manier."

Taghi

Het Openbaar Ministerie benoemde ook de moord op De Vries. "Zijn overlijden en de manier waarop dat is gebeurd heeft grote impact", aldus de officier van justitie.

De hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi, was vandaag niet aanwezig. Hij is de afgelopen tijd regelmatig verhoord over liquidaties waar hij van verdacht wordt, maar beriep zich volgens het OM steeds op zijn zwijgrecht.