Advocaten Schouten en De Jong: 'Beveiliging rond kroongetuigen niet op orde'

Volgens Schouten is er rond de beveiliging van De Vries een aantal zaken niet goed gegaan. "De dreigingsinschatting is niet juist geweest", zegt hij. "Ook is er onvoldoende gecommuniceerd tussen de overheidsinstellingen. Dat denken wij en dat moet volgens ons uit het onderzoek komen."

De advocaten stellen dat het klopt de Peter R. de Vries geen persoonsbeveiliging wenste. Hij was volgens de twee echter wel in gesprek met justitie over een vorm van beveiliging die beter bij hem zou passen. In een tekstbericht van het ministerie aan de advocaten van afgelopen maart zou staan dat de dreiging rond De Vries niet was toegenomen.

