Advocaat Peter Schouten hervat werk na aanslag op Peter R. de Vries

Peter R. de Vries overleed op 15 juli, negen dagen na de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Vorige week woensdag namen duizenden mensen afscheid van hem in Theater Carré in Amsterdam. Op donderdag was er een ceremonie voor familie, vrienden en mensen die hem persoonlijk kenden, voorafgaand aan de uitvaart in kleine kring.

Schouten schrijft op Twitter dat hij heeft gemerkt dat vele anderen ook veel verdriet hadden door het overlijden van De Vries. "Het waren zware weken."

De Vries was in dienst bij het advocatenkantoor van Schouten. Daardoor kon hij optreden als vertrouwenspersoon van Nabil B. Schouten treedt zelf op als advocaat van de kroongetuige.

Kritiek op beveiliging

Na de aanslag uitte Schouten kritiek op de beveiliging van de misdaadverslaggever, die zelf weigerde om permanent beveiligd te worden. Bij Op1 zei Schouten dat hij onder meer bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid had aangedrongen op meer actie. "Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen, heb ik gezegd. Er had wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden."

Kort na de aanslag pakte de politie twee verdachten op, de 21-jarige Rotterdammer Delano G. en de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik. Beiden zitten nog vast.