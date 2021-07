Grapperhaus wil snel met advocaten kroongetuige praten over beveiliging Peter R. De Vries

Justitie wil met de advocaten van kroongetuige Nabil B. om tafel om te praten over het onderzoek naar de beveiliging van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer. Het gesprek zou op korte termijn moeten plaatsvinden. De Vries trad op als vertrouwensman van Nabil B.

De advocaten van B., Peter Schouten en Onno de Jong, hebben weinig vertrouwen in het onderzoek, dat wordt geleid door topambtenaar Tjibbe Joustra. Die was eerder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de voorloper van de huidige NCTV.

Schouten en De Jong twijfelen daarom aan de onafhankelijkheid van dat onderzoek. "De slager keurt zijn eigen vlees", zei Schouten deze week in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

Onschuldige broer

Maandag stelde de SP al Kamervragen aan Grapperhaus over de beveiliging van De Vries. Hoog tijd, aldus advocaat Schouten. Voordat Peter R. de Vries werd doodgeschoten zijn ook B.'s broer Redouan en zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Nabil B. is kroongetuige in het zogenoemde Marengoproces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten. "Ze hebben bij de NCTV en het Openbaar Ministerie het eerste stoplicht gemist, de onschuldige broer Redouan. Ze hebben het tweede stoplicht gemist, advocaat Derk Wiersum. En nu hebben ze het derde stoplicht gemist. Daar moet onderzoek naar komen", aldus Schouten.

De advocaten van Nabil B. werkten samen met Peter R. de Vries en leverden al eens kritiek op het gebrek aan beveiliging van De Vries in het televisieprogramma Op1. De Vries wilde zelf geen permanente beveiliging, maar dat betekent niet dat de Staat helemaal niets had moeten doen, zeiden zij toen.

Wie wist wat, wanneer

Grapperhaus schrijft aan de Kamer de vraag om een onafhankelijk onderzoek te begrijpen en ziet dat met de aanstelling van Joustra juist gewaarborgd. Hij heeft Joustra gevraagd vanwege zijn ervaring met onafhankelijke onderzoeken, waaronder dat naar de toedracht van de ramp met vlucht MH17. Ook was Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Grapperhaus ziet Joustra's kennis en ervaring als zeer relevant.

Grapperhaus schrijft dat de commissie verder zal bestaan uit twee andere mensen: hoogleraar Meurs van de Erasmus Universiteit en oud-procureur-generaal Van Wijk. Volgende week hoopt hij de definitieve samenstelling van de commissie bekend te kunnen maken.

Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke informatie over de beveiliging van De Vries op welk moment bij welke (overheids-)partij bekend was en in hoeverre er iets met die informatie is gedaan. In september zouden alle feiten rond de bewaking van de doodgeschoten misdaadjournalist boven tafel moeten zijn, aldus de demissionaire minister.