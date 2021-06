Verdediging kroongetuige wraakt rechtbank in proces-Taghi

De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben de rechtbank in het Marengo-proces gewraakt. Ze vinden het onterecht dat ze niet achter gesloten deuren mogen uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van B. op dit moment is.

B. is kroongetuige in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Hij werkt mee met justitie, in ruil voor strafvermindering. Twee weken geleden schortte hij de samenwerking met het Openbaar Ministerie op, uit onvrede over de beveiligingsmaatregelen voor zijn familie.

Vandaag zat hij voor het eerst weer in de rechtszaal, dit keer niet als kroongetuige maar als verdachte van een liquidatie waar hij zelf betrokken bij was. De rechtbank had hem verplicht te komen, maar hij weigerde iets te zeggen. Volgens zijn advocaat waren daarvoor "klemmende persoonlijke en medische omstandigheden." Die wilde hij alleen achter gesloten deuren toelichten, zonder de andere verdachten erbij.

De rechtbank vond dat niet nodig. Het proces loopt zeker nog tot volgend jaar, dus volgens de rechtbank kan dat ook later. Het zou betekenen dat Nabil B. als verdachte gewoon gehoord kon worden.

Twee maten

Hierop wraakten de advocaten van B. de rechtbank. "U meet met twee maten", zei advocaat Peter Schouten. "In de zaak van Taghi is zo'n verzoek eerder wel gehonoreerd." Daarmee is volgens hem de schijn van partijdigheid gewekt.

"U gaat op de stoel zitten van iemand die bevoegd is te oordelen over medische gronden", vond Schouten. "U had in ieder geval kennis moeten nemen van zijn situatie."

Vandaag zou een moord worden behandeld, waaraan Nabil B. zelf heeft meegewerkt. In deze zaak heeft hij de rechtbank dus gewraakt. De behandeling van het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi loopt hiermee vertraging op. Andere rechters moeten nu beoordelen of de rechters in de zaak vervangen moeten worden.