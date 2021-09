Catalanen straat op voor onafhankelijkheid, daags voor belangrijk overleg

La Diada

Op de nationale feestdag van Catalonië, die La Diada wordt genoemd, gaan jaarlijks voorstanders van onafhankelijkheid de straat op. De keuze voor 11 september is vrij opmerkelijk: op die datum in 1714 verloren de Catalanen het zelfbestuur, nadat Barcelona na een lang beleg in handen viel van Spaanse troepen. De mars begint op een symbolische tijdstip: 17.14 uur.

Met name in de laatste jaren is La Diada een massa-evenement. In de voorgaande edities gingen, volgens de organisatie, honderdduizenden tot ruim een miljoen mensen de straat op.