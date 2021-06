Negen Catalaanse leiders vrijgelaten na gratie van Spaanse regering

Twee jaar geleden werden de separatisten tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld voor hun strijd voor een onafhankelijk Catalonië. De vrijgelaten politici organiseerden een verboden referendum, waarin miljoenen Catalanen hun stem uitbrachten.

Dit werd door rest van Spanje, inclusief de regering in Madrid, gezien als hoogverraad. Een aantal bestuurders werd gearresteerd, ze kregen celstraffen tussen de negen en dertien jaar. De toenmalige Catalaanse premier Carles Puigdemont vluchtte het land uit en leeft in België in ballingschap.

Geen gratie voor Puigdemont

De vrijlating van de Catalaanse politici gaat niet zonder slag of stoot. Voor rechtse partijen zijn de negen landverraders die hun straffen moeten uitzitten. Voor Catalaanse partijen is de gratie juist niet genoeg en moet er een volledige amnestie komen en moeten alle rechtszaken tegen de politici worden afgeblazen.

Begin deze maand liet voormalig premier Puigdemont al weten geen oplossing te zien in gratieverlening. "Dit lost het politieke conflict niet op", zei Puigdemont. Ook hij eist amnestie voor zichzelf en iedereen die betrokken was bij de onafhankelijkheidsbeweging van 2017. Maar vooralsnog lijkt premier Sánchez daar niet mee akkoord te gaan. Hij wil nog altijd dat de voormalige Catalaanse leider in Spanje wordt berecht.

Dialoog openen

Hoe dan ook haalt Sánchez een last van tafel, waardoor hij weer met het Catalaanse bestuur in gesprek kan komen. De Catalaanse politici mogen geen functie in het openbaar bestuur meer uitoefenen. Als ze zich opnieuw inzetten voor de afscheiding van Spanje dan moeten ze alsnog hun hele straf uitzitten.

"Vandaag kijken we optimistischer naar de toekomst, met deze actie willen we een dialoog openen, het is een verzoening", zei Sánchez gisteren. "We willen voor altijd een einde maken aan de verdeling en confrontatie."