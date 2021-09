De Jonge: grote nadelen aan afschaffen mondkapjesplicht ov

Het lijkt erop dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer voorlopig blijft bestaan. Minister De Jonge benadrukte vanmorgen dat er grote nadelen kleven aan het schrappen van de maatregel.

Hij zei dat niet moet worden onderschat dat veel mensen zich daardoor extra kwetsbaar zullen voelen in trein, tram en bus. "En ik denk dat bijvoorbeeld de NS zich daar ook rekenschap van moet geven."

'Haringen in een ton'

De Jonge wijst erop dat ov-reizigers straks mogelijk weer "als haringen in een ton" zitten. "En dan denk ik dat mensen met een zwakke immuunrespons - die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie dat misschien minder goed aanslaat - er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te aerosolen."

Het is wat hem betreft geen oplossing als die mensen dan zelf een mondkapje opzetten. "Het beschermt natuurlijk beter als diegenen die jou zou kunnen besmetten ook zo'n ding opzetten."

'Kwetsbare mensen'

Aanstaande dinsdag geven De Jonge en premier Rutte weer een coronapersconferentie. In de aanloop daarnaartoe heeft het Outbreak Management Team (OMT) onder meer gekeken of de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer ook kan verdwijnen. Het advies van het OMT is nog niet bekend.

De Jonge zegt dat hij, voordat het kabinet een besluit neemt, nog goed wil nadenken. "Want dit betekent wel wat voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die graag met het openbaar vervoer willen reizen en daar soms ook echt op aangewezen zijn. Laten we die groep niet uit het oog verliezen."

'Lastig uit te leggen'

Eerder deze week zei NS-directeur Rintel in een interview met BNR Nieuwsradio dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zo langzamerhand lastig wordt. Reizigers zouden niet begrijpen waarom ze in een winkelcentrum geen mondkapje moeten dragen, maar op een station en in de trein wel.