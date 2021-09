Koploper Schiermonnikoog vs hekkensluiter Urk: waarom verschilt de vaccinatiegraad zo?

Een lage vaccinatiegraad is in de Waddengemeenten geen probleem. Daar zijn relatief veel inwoners gevaccineerd: alle vijf de Nederlandse eilanden staan zelfs in de top tien van gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad.

Op de Friese eilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) werkte de GGD Fryslân nauw samen met huisartsen, om eilanders zo veel mogelijk bij huis te prikken. "We wisten: als we de mensen naar vaste wal halen, moeten ze de veerboot op en zijn ze een hele dag kwijt", zegt een woordvoerder van de GGD Fryslân. Dat was volgens de gezondheidsdienst geen optie.

Op de Friese eilanden werden locaties opgezet waar mensen terecht konden voor een vaccin. Prikken kon binnen beperkte tijdsvensters. "Het vaccin kun je niet eindeloos achterlaten", zegt de woordvoerder. "Op de kleine eilanden waren we er soms maar één dag. De volgende kans was dan pas zes weken later." Daardoor leefde volgens de gezondheidsdienst veel meer een nu-of-nooit-gevoel.

'Vaccinatiebereidheid was groot'

Verder zag de GGD Fryslân dat de vaccinatiebereidheid op de Friese eilanden groot was. "Er komen veel toeristen en je weet niet wat die allemaal meenemen. Terwijl het essentieel was dat de toerismesector bleef draaien omdat veel inwoners daar hun inkomsten uit halen." Dat ziet ook burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent. "Om het toerisme te beschermen lieten veel mensen zich hier vaccineren."

Van Gent denkt ook dat het persoonlijk benaderen van de eilanders heeft geholpen. Tieners werden door de huisartsen bijvoorbeeld persoonlijk gebeld. Dat de vaccinatiegraad op Schiermonnikoog het hoogste is in heel Nederland, vindt Van Gent iets om trots op te zijn. "Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen. Als het moet, is het hier alle hens aan dek en hoppatee aan de slag."