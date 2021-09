Dit is de vaccinatiegraad in jouw gemeente

Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft het RIVM gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. Daaruit blijken onderling grote verschillen: op Schiermonnikoog is bijvoorbeeld 93 procent van de volwassenen ingeënt, tegen 23 procent in Urk.

In de grote steden en gemeenten die deel uitmaken van wat de Biblebelt wordt genoemd, ligt de vaccinatiegraad lager, terwijl die op de Waddeneilanden en in gemeenten in het oosten en zuidoosten van het land juist hoger is.

Gemiddeld is circa 85 procent van de volwassenen deels ingeënt, en 77 procent volledig.