Dilemma rondom coronatoegangsbewijs: 'Voorzichtig zijn' tot 'ik voel me onder druk gezet'

Het kan ook voor de meerderheid van de maatschappij slecht uitpakken als de groep die tegen vaccinatie is nog extremer wordt, zegt Evers. "Want de groep die de vaccins niet vertrouwt, leeft vaak al in een bubbel met het idee dat de staat steeds repressiever wordt. Als je dan als overheid een besluit neemt in die richting, dan voelen die mensen zich daarin alleen maar gesterkt."

Nicole, purser van beroep, is een van de 2,6 miljoen ongevaccineerden in Nederland. "Je kunt het intuïtie noemen, of naïviteit, maar tot nu toe voelt het helemaal niet goed om het vaccin te nemen." Haar man Koen, werkzaam in de zorg, heeft zich wel gevaccineerd. Samen gaan ze met regelmaat naar de film of uiteten.