Ziekenhuis wil alleen gevaccineerd personeel laten werken met kwetsbare patiënten

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Bestuurder Hans Schoo roept het kabinet daarom op het wettelijk mogelijk te maken voor werkgevers om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te vragen.

"We volgen natuurlijk de wet en die zegt nu nog dat ons plan niet mag, ik heb bovendien veel empathie voor mijn mensen, maar ik ben ook erg bezorgd dat patiënten ons ziekenhuis opnieuw gaan mijden", zegt Schoo. "Ik roep de minister van Volksgezondheid daarom op om mogelijk te maken dat wij zeker weten dat iedereen die met kwetsbaren werkt is gevaccineerd."

Bij veel zorginstellingen leidt de vraag over vaccinatieregistratie tot felle discussies. De branches voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg steunen een oproep van een aantal leden van het Outbreak Management Team aan de politiek om het door middel van registratie mogelijk te maken om te weten welke zorgverlener is gevaccineerd en welke niet.

Meer ziekenhuis voor registratie

Voorstanders vinden dat het recht op privacy voor zorgpersoneel ondergeschikt is aan het risico dat kwetsbare mensen in hun zorg lopen. Ook zijn ze bang dat patiënten of cliënten zorg gaan mijden omdat ze bang zijn voor een coronabesmetting door een zorgverlener.

Uit een rondgang van de NOS blijkt dat zes ziekenhuizen de registratie graag willen. Zestien ziekenhuizen zeggen de kennis over de vaccinatiegraad van hun personeel nu (nog) niet nodig te hebben of verwijzen naar de landelijke regels die registratie niet toestaan.

Moreel beraad met personeel

Het bestuur van het Rijnstate gaat het personeel binnenkort inlichten over het voornemen om een honderd procent vaccinatiegraad op sommige de afdelingen te garanderen, door er een "moreel beraad" over te houden.

"Ik wil erover in gesprek met mijn personeel en ga niemand dwingen om zich te laten vaccineren. Maar de uitkomst kan wel zijn dat we voor iemand die echt niet wil mogelijk een andere werkplek gaan zoeken", zegt Schoo.

"We krijgen nu veel vragen van patiënten of onze werknemers gevaccineerd zijn. We zeggen dan dat ze veilig naar ons toe kunnen komen omdat we met beschermingsmiddelen werken, maar sommigen willen gewoon de zekerheid. Ook als we met een nieuwe golf aan besmettingen te maken krijgen, geven ongevaccineerden meer risico."

Advies bij de rechter

Het invoeren van de regel zou dus alleen moeten gaan gelden voor het werken met de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld op de afdelingen oncologie, infectieziekten, nierdialyse en de intensive care. In Rijnstate heeft dit betrekking op zo'n 1000 van de 4000 werknemers. Het beleid moet ook gaan gelden voor nieuwe medewerkers op die afdelingen.

In Rijnstate is nu naar schatting zo'n 90 procent van de personeelsleden gevaccineerd. Meer inzicht in de vaccinatiegraad op de afdelingen - iets dat nu dus wettelijk niet kan - kan leiden tot gerichte beschermingsmaatregelen, is de opvatting.

Schoo: "Als de minister niet over de brug komt overwegen we wel om te kijken of we met andere partijen kunnen optrekken om er advies over vragen bij de rechter. Ik wil eigenlijk niet op gespannen voet met mijn werknemers komen te staan, maar misschien is het ook wel tijd dat de rechter zich erover uitspreekt."