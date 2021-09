Rechtbank: Roemeense chauffeurs hebben recht op Nederlands loon

Negen Roemeense chauffeurs die vanuit Nederland werkten, hebben recht op Nederlands loon. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een rechtszaak die vakbond FNV had aangespannen tegen Wemmers Tanktransport en het Tsjechische zusterbedrijf Unitrans Bohemia.

De Roemeense chauffeurs kregen een lager loon volgens Tsjechische maatstaven, omdat ze onder contract stonden bij het Tsjechische zusterbedrijf.

Maar omdat hun werkzaamheden vanuit Nederland plaatsvonden, hadden ze volgens de rechtbank recht op hetzelfde loon als hun Nederlandse collega's. Omdat het Nederlandse moeder- en Tsjechische zusterbedrijf dezelfde grootaandeelhouder hebben, oordeelde de rechter dat er sprake was van een schijnconstructie.

Onderling overleg

Volgens de FNV kregen Nederlandse werknemers toentertijd - de rechtszaak loopt al sinds 2014 - zo'n 3600 euro bruto per maand plus 1000 euro bruto aan maaltijdvergoedingen. Tsjechische collega's ontvingen in dezelfde periode honderden euro's per maand minder.

De partijen moeten er van de rechter nu in onderling overleg proberen uit te komen. Lukt dat niet, dan gaat de rechter de hoogte van de vergoeding vaststellen. Wemmers kan over de hoogte van vergoedingen nog in hoger beroep gaan.

Wemmers Tanktransport wil nog niet inhoudelijk op de uitspraak reageren. Een woordvoerder: "Wij handelen ter goeder trouw. We onderzoeken nog welke vervolgstappen we gaan ondernemen."

'In strijd met de waarheid'

Edwin Atema van FNV is verheugd over de uitspraak. "Dit is geen klein bedrijf. Met deze uitspraak kunnen ook andere chauffeurs gelijke rechten gaan halen. De vraag is wel waarom wij deze rechtszaken voeren. Waar is de inspectie?"

Volgens Atema hebben meerdere mensen van Wemmers tijdens de rechtszaak onder ede gelogen. Bijvoorbeeld over technische zaken als waar de chauffeurs de instructies kregen, met welke auto's ze reden en waar ze documenten moesten inleveren. Zo wilden ze volgens de vakbondsman volhouden dat er geen activiteiten in Nederland plaatsvonden.

Volgens de rechter hebben medewerkers van Wemmers en Unitrans "op een aantal punten in strijd met de waarheid" verklaard.

De FNV is aan het onderzoeken of de bond aangifte gaat doen tegen Wemmers wegens het plegen van meineed. Wemmers wil hier niet op reageren.

Hongaarse chauffeurs

Eind juli won de FNV een soortgelijke zaak van transportbedrijf Van Den Bosch, een concurrent van Wemmers. Ook daar was sprake van een schijnconstructie. Hongaarse chauffeurs waren in dienst voor een Hongaars zusterbedrijf, maar vielen volgens de rechtbank onder een Nederlandse cao. De rechter moet nog de hoogte bepalen van het bedrag dat de Hongaarse chauffeurs krijgen.

Deze Hongaarse chauffeur was heel blij met de uitspraak: