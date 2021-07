Hongaarse chauffeurs moeten Nederlands loon krijgen: 'Principiële voorbeeldzaak'

"Tien jaar geleden begonnen we al met flyers uitdelen bij het hek, hier hebben we hard voor gewerkt", zegt Edwin Atema van FNV. "We kunnen door deze zaak sneller rechtszaken tegen andere bedrijven voeren, daar hebben we er ook een aantal van in de pijpleiding zitten."

Atema is blij dat het gelukt is, maar vindt het triest dat het zo lang heeft moeten duren. "Dit heeft veel impact gehad op het leven van de chauffeurs. Je verliest je baan als je je rechten komt halen. Daarom zijn we zo blij, dit laat aan chauffeurs zien dat ze rechten hebben en kunnen vechten. Voor een was het te laat, die is inmiddels al overleden."

Schijnconstructies

Beryl ter Haar, bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet dat dit soort schijnconstructies vaker voorkomt bij Europese bedrijven. "Zo houden ze de totale arbeidskosten laag." Volgens Ter Haar zijn deze schijnconstructies niet alleen onwenselijk voor arbeidsmigranten die hierdoor een aanzienlijk lager salaris ontvangen, maar loopt Nederland ook belastinginkomsten mis.

Ter Haar vindt het lastig om optimistisch te zijn over de uitspraak: "Het is een heel duidelijk geformuleerde uitspraak die goed uitlegt wat het 'werkland' van de chauffeurs is. Maar juist omdat er zo duidelijk omschreven is waarom de Hongaarse chauffeurs Nederlandse loon horen te krijgen, zie ik het zo gebeuren dat bedrijven hun manier van werken aanpassen. Bijvoorbeeld als het belangrijk is dat de HRM-manager in Hongarije zit, dan kan die naar Hongarije worden verplaatst." Het zou dus kunnen dat deze uitspraak leidt tot nieuwe schijnconstructies.

Economisch gewin

Echte oplossingen moeten volgens Ter Haar vanuit de EU komen, omdat Nederlandse wetgeving het vrije verkeer van de Europese markt zou belemmeren, en dat mag niet.

Ter Haar: "Het is aan de lidstaten samen om er op Europees niveau voor te zorgen dat we voor werknemers een aantal gelijke voorwaarden hebben. Zolang economisch gewin voor het welzijn van de werknemers gaat, wordt dat moeilijk."