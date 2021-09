Martien R., 'godfather van Oss', krijgt 16 jaar voor drugs- en wapenhandel

In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss zijn celstraffen tot 16 jaar opgelegd. Volgens de rechter in Den Bosch had R. de leiding over de criminele organisatie. Hij zelf kreeg de hoogste straf: 16 jaar.

Martien R. heeft zich schuldig gemaakt aan bezit en handel van vuurwapens, witwassen en drugshandel. Ook is hij schuldig bevonden aan de invoer van zeker twee grote partijen cocaïne uit Zuid-Amerika. Volgens de rechter is Martien R. de onbetwiste leider van de criminele organisatie. Hij werd ook wel de 'godfather van Oss' genoemd.

Samen met R. stonden dertien medeverdachten terecht, bijna allemaal familieleden. Zij kregen straffen variërend van enkele maanden tot tien jaar. Alle verdachten kunnen nog in beroep gaan.

Woonwagenkamp

Tegen de medeverdachten eiste het OM straffen van drie tot twaalf jaar. Volgens de rechter hebben zij zich allemaal schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Justitie eiste begin juli de maximale gevangenisstraf voor drugshandel van zestien jaar tegen R. In november 2019 werd zijn bende opgerold tijdens de grootscheepse politieactie Operatie Alfa.

De bende opereerde vanuit een woonwagenkamp in Oss. De leden hielden zich bezig met onder meer drugssmokkel, wapenhandel en bedrijfsinbraken.