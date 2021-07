16 jaar geëist tegen Martien R. voor leiden misdaadorganisatie

Justitie eist tegen Martien R. een gevangenisstraf van zestien jaar. Hij wordt gezien als het hoofd van een bende die zich bezighield met de grootschalige handel in drugs en wapens. Tegelijk met Martien R. staan veertien medeverdachten terecht, bijna allemaal familieleden. Op een na horen ze hun strafeis later vanochtend.

De bende van Martien R. opereerde vanuit een woonwagenkamp in Oss. Een groot deel van de verdachten werd daar in november 2019 opgepakt bij een actie waaraan honderden politiemensen meededen. Later bleek dat justitie een schuur op het terrein, die als kantoor van de bende dienstdeed, al anderhalf jaar lang in de gaten hield met camera's en afluisterapparatuur.

De opnames in de schuur speelden een belangrijke rol in het proces. Er werden in de rechtszaal onder meer beelden vertoond van Martien R. met een automatisch wapen in zijn handen. Bijna alle verdachten en hun advocaten hebben het proces geboycot. Ze hadden geen vertrouwen in een eerlijk proces. "Het vonnis ligt al klaar", zei Martien R. eerder.

Familiebanden

De officier van justitie ziet Martien R., met bijnamen als de Godfather van Oss, Kale, de Kop en Mazzel, als de onbetwiste leider van de bende. "Hij zette de lijnen uit, bepaalde wat er gebeurde, wie mee mocht doen en wat ze mochten doen. Hij is de kwade genius." De familiebanden waren volgens de officier cruciaal. "Het gaat in deze familie van generatie op generatie." R. noemt hij een beroepscrimineel pur sang.

Het duurt nog een tijd voordat Martien R. en de andere verdachten hun straf horen: de rechtbank doet pas op 6 september uitspraak.