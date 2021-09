'Vergevorderde plannen voor onteigenen boeren om stikstofuitstoot'

Het kabinet heeft plannen klaarliggen om honderden boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC, dat documenten daarover heeft ingezien. In het uiterste scenario kunnen de kosten van de onteigeningen oplopen tot 17 miljard euro.

De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Die uitstoot heeft ook gevolgen voor andere sectoren. De Raad van State heeft in 2019 een streep gezet door een flink aantal nieuwe bouwvergunningen omdat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten.

Om de ambities wat betreft infrastructuur en de bouw van woningen waar te kunnen maken, moeten er meer maatregelen genomen worden om uitstoot terug te dringen, is volgens NRC de redenering achter de plannen. De stikstofwet die in maart door de Eerste Kamer kwam zorgt er wel voor dat op lange termijn de natuurdoelstellingen behaald worden, maar deze plannen zouden zijn bedoeld om ook op korte termijn de uitstoot te reduceren.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de scenario's van ambtenaren van de ministeries van Financiën en Landbouw inmiddels doorgerekend.

Niet langer vrijwillig

Volgens NRC zijn er twee plannen. Het eerste plan kost 9 miljard en houdt in dat de overheid productierechten van veehouders opkoopt en aan de markt onttrekt. Het tweede plan gaat verder en houdt in dat ook de grond van de boeren wordt opgekocht. Die wordt vervolgens omgevormd om duurzamere landbouw mogelijk te maken. Kosten: 17 miljard euro.

Mogelijk worden boeren daarbij gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. Eerder konden varkenshouders zich vrijwillig laten uitkopen. Er waren echter maar 278 varkenshouders in plaats van 500 die van die regeling gebruik wilden maken, zo bleek in juni, waardoor de uitstoot niet voldoende is afgenomen. Ook grote boerenbedrijven uitkopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden levert niet genoeg op, zou in de plannen staan.

Landbouworganisaties zoals LTO hebben zich publiek altijd verzet tegen onteigening. NRC schrijft echter dat ze bij deze plannen achter de schermen wel hebben meegedacht.