Limburgse families gratis op vakantie in Zeeland: 'Hier waren we echt aan toe'

De eerste van ruim honderd Limburgse gezinnen die in juli zijn getroffen door de overstromingen, zijn vandaag gearriveerd op een camping in Burgh-Haamstede. Ze krijgen van verschillende Zeeuwse instanties een gratis vakantie aangeboden. "Het is fijn zoveel positiviteit en warmte te ontvangen."

De gratis vakantie is een initiatief van onder andere de provincie Zeeland en het Watersnoodmuseum. De initiatiefnemers wilden iets terugdoen omdat Zeeland na de watersnoodramp in 1953 ook veel hulp ontving.

Toen campingeigenaar Ria Boot hoorde van het initiatief was ze meteen enthousiast en besloot ze een chalet vrij te houden. "Het is een geweldig gevoel om dit te mogen aanbieden en het herinnert mij aan onze tijd dat wij de watersnoodramp hebben meegemaakt", zegt ze tegen Omroep Zeeland. "Je ziet dat de wateroverlast in Limburg een enorme impact op de gezinnen heeft. Ik hoop dat ze hier de tijd krijgen om tot rust te komen."

Nog onbewoonbaar

Voor de familie Boessen uit Rothem is het op de camping even lekker bijkomen na een moeilijke periode sinds hun woning onder water kwam te staan.

"We werden midden in de nacht wakker gemaakt door de politie. Ik moest de elektriciteit en het gas uitzetten en toen ik in de kelder kwam stond het water al tot mijn middel", vertelt vader Philip Boessen. "De kracht heeft me verrast en toen een deur dichtsloeg moest ik samen met mijn vrouw grote moeite doen hem open te maken zodat ik weg kon. Het water stond toen al tot mijn schouders."

Philip Boessen vertelt dat de gezinswoning in Rothem vanwege waterschade nog steeds onbewoonbaar is: