In EU is 70 procent gevaccineerd, 'maar groepsimmuniteit is onmogelijk'

Een belangrijk eerste doel van de coronavaccinatiecampagne in de Europese Unie is gisteren behaald. 70 procent van de volwassen EU-inwoners is volledig gevaccineerd, maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend.

Dat percentage werd aan het begin van de pandemie genoemd als streven om de zo gehoopte groepsimmuniteit te bereiken, een begrip dat demissionair premier Rutte herhaaldelijk noemde in eerdere persconferenties.

Maar dat scenario is nu, anderhalf jaar later, niet meer reëel. Sterker nog: met de deltavariant en de huidige vaccins is het niet mogelijk om groepsimmuniteit te bereiken, zeggen experts. Want die variant is besmettelijker dan de originele variant van het coronavirus.

Volgens immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Radboudumc hangt de groepsimmuniteit samen met de besmettelijkheid van het virus. "Hoe besmettelijker het virus, hoe meer mensen je moet vaccineren, om te zorgen dat er geen grote uitbraken kunnen plaatsvinden."

Simpele rekensom

Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboudumc, noemt het een simpele rekensom. "Je berekent de groepsimmuniteitsdrempel op basis van de besmettelijkheid van een virus, oftewel de R0-waarde. Voor het oorspronkelijke virus is dat 2,5 à 3, en dan heb je een immuniteitsgraad van 70 procent nodig."

Maar die waarde van de deltavariant ligt een stuk hoger: tussen de 5 en 7. "Dat betekent dat je een immuniteitsgraad van tussen de 80 en 85 procent nodig hebt", zegt Tostmann.