Gevaccineerd en gezond? Dan nauwelijks kans op ziekenhuisopname vanwege corona

Van de 90 patiënten die in de deelnemende ziekenhuizen op de IC werden opgenomen was 8 procent ten minste twee weken volledig gevaccineerd.

Die 8 procent viel uiteen in 6 procent van de totale groep die én volledig gevaccineerd was én 60+ was en/of aan andere ziekten leed. 2 procent (twee mensen) van de 90 IC-patiënten was volledig gevaccineerd, jonger dan 60 en ogenschijnlijk gezond.